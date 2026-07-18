Nokia выпустит телефон с «вечным» аккумулятором

Компания Nokia выпустит кнопочный телефон Nokia 300 4G Power Bank. Устройство объединит функции обычного мобильного телефона и внешнего аккумулятора, что позволит рекордно долго работать без подзарядки.

Производитель заявляет до 44 дней автономной работы в режиме ожидания, написал в соцсети X известный инсайдер Hmd_Meme's. Согласно утечке, новинка получит аккумулятор емкостью 3700 мАч.

Кроме этого, Nokia 300 4G Power Bank сможет использоваться в качестве пауэрбанка, поддерживая обратную зарядку мощностью до 5 Вт. Собственная зарядка устройства будет осуществляться через разъем USB-C с мощностью до 18 Вт.

Телефон получит 2,4-дюймовый дисплей, защиту корпуса по стандарту IP65, поддержку сетей 4G, карт памяти microSD объемом до 32 ГБ, Bluetooth, 3,5-мм разъем для наушников, FM-радио и встроенный медиаплеер.

Еще одной особенностью устройства станет мощный светодиодный фонарь, предназначенный для использования в условиях, где требуется яркое освещение. Он будет в два раза ярче мощной вспышки iPhone 16 Pro.