«Зенит» и «Спартак» разыграют футбольный Суперкубок

Матч за Суперкубок России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

«На матче ожидается аншлаг. Российский футбольный союз реализовал свою квоту билетов — 50% от общего числа. Коммерческая вместимость стадиона в Нижнем Новгороде составит 42 797 зрителей», — говорится в сообщении.

«Зенит» получил право на игру в Суперкубке как чемпион России сезона 2025/26. Спартак получил право на игру в Суперкубке, обыграв в финале Кубка России сезона 2025/26 в серии пенальти «Краснодар».

Матч начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире матч покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.