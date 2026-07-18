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«Зенит» и «Спартак» разыграют футбольный Суперкубок

Источник:
Sibnet.ru
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Футбол
Фото: © Sibnet.ru

Матч за Суперкубок России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

«На матче ожидается аншлаг. Российский футбольный союз реализовал свою квоту билетов — 50% от общего числа. Коммерческая вместимость стадиона в Нижнем Новгороде составит 42 797 зрителей», — говорится в сообщении.

«Зенит» получил право на игру в Суперкубке как чемпион России сезона 2025/26. Спартак получил право на игру в Суперкубке, обыграв в финале Кубка России сезона 2025/26 в серии пенальти «Краснодар».

Матч начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире матч покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

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Удавиков

была страна, в которой бесплатно давали жильё, эх...

dimans1000

Ерунда всё это, надо под землю прятать хранилища

Egorka72

Жильё недоступно, медицина недоступна, образование тоже, продукты в магазинах тоже становятся недоступными........

_ASUS__

украина про славянск песню никакую не делала на вроде фортеци бахмут не в курсе ?