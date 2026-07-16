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Продажу сим-карт с деньгами на балансе запретят

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Минцифры введет запрет на продажу сим-карт с предоплаченным балансом, соответствующее ограничение внесено в третий пакет антимошеннических мер «Антифрод 3.0».

Согласно проекту поправок к закону «О связи», операторов обяжут продавать сим-карты только с нулевым балансом. Внесение денежных средств на лицевой счет карты станет возможно только после заключения договора об оказании услуг связи, пишут «Известия».

Ограничения осложнят использование таких номеров в мошеннических схемах. Сейчас злоумышленники могут дистанционно оформить сим-карту с уже оплаченным пакетом услуг, быстро использовать ее и затем избавиться.

Если же после оформления договора владельцу придется самостоятельно пополнять баланс, у правоохранительных органов появится дополнительный цифровой след, который поможет установить личность афериста.

Ранее сим-карты со стартовым балансом могли использоваться анонимно — после расходования средств на счете их можно было просто выбросить. Однако с весны 2025 года операторы активируют номера только после предъявления паспорта или авторизацию через «Госуслуги».

Таким образом, уже сейчас воспользоваться средствами на стартовом балансе до регистрации пользователя невозможно, возможность анонимного использования сим-карт до прохождения регистрации фактически исключена.

Стартовый баланс — популярный маркетинговый инструмент операторов для стимулирования потенциальных клиентов. Сейчас симки со стартовым балансом от 100 до 300 рублей активно продаются на маркетплейсах и других площадках.

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Egorka72

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карат11

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Tanatholog

Может, это наглецам с другого континента не стоит лезть на Иранские земли?