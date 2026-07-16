Определились финалисты чемпионата мира по футболу

Сборные Испании и Аргентины стали финалистами чемпионата мира по футболу 2026 года. Главный матч турнира пройдет в воскресенье, 19 июля.

Сборная Испании первой гарантировала себе путевку в финал, уверенно переиграв в своем полуфинале команду Франции со счетом 2:0. Испанцы сыграют в финале мундиаля второй раз в своей истории.

Команда Аргентины обыграла команду Англии со счетом 2:1 — аргентинцы проигрывали 0:1 вплоть до 85-й минуты встречи, после чего забили два мяча подряд, голевые передачи сделал Лионель Месси.

Аргентина — действующий чемпион мира, она продолжает защиту своего титула. Таким образом, в финале ЧМ-2026 действующий чемпион Европы сыграет против действующего чемпиона мира.