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Определились финалисты чемпионата мира по футболу

Источник:
Sibnet.ru
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финалисты чемпионата мира по футболу
Фото: Bryan Berlin / CC BY-SA 4.0

Сборные Испании и Аргентины стали финалистами чемпионата мира по футболу 2026 года. Главный матч турнира пройдет в воскресенье, 19 июля.

Сборная Испании первой гарантировала себе путевку в финал, уверенно переиграв в своем полуфинале команду Франции со счетом 2:0. Испанцы сыграют в финале мундиаля второй раз в своей истории.

Команда Аргентины обыграла команду Англии со счетом 2:1 — аргентинцы проигрывали 0:1 вплоть до 85-й минуты встречи, после чего забили два мяча подряд, голевые передачи сделал Лионель Месси.

Аргентина — действующий чемпион мира, она продолжает защиту своего титула. Таким образом, в финале ЧМ-2026 действующий чемпион Европы сыграет против действующего чемпиона мира.

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Captain Nemo

Вообще то ты про свой Барнаул написал,

Egorka72

"Бей своих, чтобы чужие боялись!".....

карат11

А кого оштрафуют за сам факт атаки беспилотников на НПЗ и отсутствие ПВО?

карат11

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