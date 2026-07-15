Альфа-Банк запустил карту наличия топлива на АЗС

Альфа-Банк запустил сервис для поиска автозаправочных станций, который в реальном времени показывает наличие топлива на более чем 21 тысяче АЗС по всей России, сообщила пресс-служба банка.

Сервис доступен всем пользователям, независимо от того, являются ли они клиентами банка. Пользователи могут найти ближайшую заправочную станцию, отфильтровать станции по нужному виду топлива и в режиме онлайн проверить его наличие перед поездкой.

Он работает на базе аналитики больших данных. Используется данные партнеров, операторов фискальных данных (ОФД), десятков тысяч POS-терминалов на автозаправочных станциях по всей стране и других источников, которые обрабатываются с помощью технологий искусственного интеллекта.

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Все это позволяет отображать наличие всех видов топлива на каждой подключенной АЗС в реальном времени, отметили в пресс-службе.



В ближайшее время сервис интегрируют в «Альфа-Заправки». Это позволит пользователям сразу найти АЗС, проверить наличие топлива и оплатить заправку в несколько кликов. В дальнейшем на базе ИИ сервис сможет строить оптимальные маршруты до подходящей АЗС.