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Болельщики потребовали выгнать Аргентину с чемпионата мира

Источник:
Sibnet.ru
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Болельщики потребовали выгнать Аргентину с чемпионата мира
Фото: Bryan Berlin / CC BY-SA 4.0

Болельщики обвинили Международную федерацию футбола в предвзятом отношении к сборной Аргентины и создали петицию с требованием снять команду с чемпионата мира.

Для публикации петиции был создан специальный сайт argentinaout.com. На данный момент обращение подписали более 3 миллионов человек. Авторы намерены собрать 5 миллионов подписей.

«Очевидно, что Международная федерация футбола и судьи с пристрастием относятся к Лионелю Месси и Аргентине. Зачем остальным командам соревноваться, если победитель уже определен? Исключите аргентинцев и дайте другим сборным равные шансы», — сказано в тексте обращения.

Среди причин исключения сборной Аргентины авторы петиции указали десять пунктов:

  • Фальсификация игры с Египтом
  • Отсутствие сильных соперников до полуфинала
  • Слишком много пенальти в пользу Аргентины
  • Игнорирование очевидных фолов со стороны аргентинцев
  • Расистские оскорбления болельщиков Аргентины во время матча с Кабо-Верде
  • Расистские оскорбления на матче между Аргентиной и Египтом
  • Игнорирование заявлений о расизме главного тренера Египта Хоссама Хассама
  • Предвзятое отношение судей к Месси
  • Нарушение футбольных правил в матчах с Аргентиной
  • Проверка ФБР Ассоциации футбола Аргентины на предмет финансовых махинаций

Сборная Аргентины в ночь на воскресенье сборная Аргентины обыграла швейцарцев и вышла в полуфинал ЧМ-2026. В ходе матча швейцарский нападающий Брель Эмболо был удален с поле за две желтые карточки.

Эпизод вызвал скандал — изначально в эпизоде с падением Эмболо предупреждением был наказан аргентинец Леандро Паредес, но после использования системы VAR главный арбитр поменял решение и показал карточку швейцарцу, для него она стала второй.

Еще один случай использования системы VAR в пользу Аргентины произошел в матче 1/8 финала между командами Аргентины и Египта — судья отменил гол египтян из-за спорного фола, сразу после этого аргентинцы провели результативную атаку.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля. Аргентинцы являются действующими чемпионами мира. На текущем турнире они дошли до полуфинала и 15 июля сыграют против команды Англии.

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