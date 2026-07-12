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Англия в овертайме победила Норвегию и вышла в полуфинал

Источник:
Sibnet.ru
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Сборная Англии на ЧМ по футболу - 2026
Фото: © @fifaworldcup

Сборная Англии победила команду Норвегии в дополнительное время и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу — 2026.

Норвегия открыла счет на 36-й минуте матча, Андреас Шельдеруп забил в дальний угол. Перед перерывом Джуд Беллингем восстановил равенство, на перерыв команды ушли при счете 1:1.

В начале второго тайма защитник Торбьёрн Хеггем снова отправил мяч в ворота, но после просмотра VAR гол отменили, так как Эрлинг Холанд перед ударом оттолкнул английского защитника, нарушив правила.

Исход матча решил Беллингем: на 93-й минуте он добил мяч, после того как вратарь Норвегии Эрьян Нюланд не удержал дальний удар Моргана Роджерса. Поединок завершился со счетом 2:1.

Англия вышла в полуфинал чемпионата мира в четвертый раз в своей истории. Команда выигрывала ЧМ единственный раз — в 1966 году.

Норвегия впервые в своей истории добралась до четвертьфинала, по пути выбив Бразилию. Одной из главных звезд всего мундиаля стал нападающий сборной Эрлинг Холанд. На первом крупном турнире за сборную он забил семь голов в четырех матчах, и к четвертьфиналу занимал третье место в гонке бомбардиров после Килиана Мбаппе и Лионеля Месси.

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