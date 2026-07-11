Испания обыграла Бельгию в матче за выход в полуфинал ЧМ

Сборная Испании победила команду Бельгии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу — 2026 и встретится в полуфинале с Францией.

Испанская команда впервые с победного чемпионата мира 2010 года добралась до полуфинальной стадии мирового первенства.

Счет открыл Фабиан Руис на 30-й минуте. На 41-й минуте Шарль Де Кетеларе прервал «сухую» серию испанцев из шести матчей ЧМ. Микель Мерино (88-я минута) решил исход матча.

Бельгийский вратарь Тибо Куртуа в середине второго тайма повредил левое бедро и попросил медицинскую помощь. Куртуа покинул поле на 71-й минуте в слезах, его заменил 24-летний Сенне Ламменс.

Матч между Испанией и Францией состоится 14 июля и начнется в 22.00 по московскому времени.