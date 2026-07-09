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Эксперты предупредили о скором подорожании iPhone

Источник:
«Лента.ру»
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Apple
Фото: astroot / CC BY-NC 2.0

Компания Apple будет вынуждена поднять цены на смартфоны из-за резкого увеличения себестоимости устройств, говорится в исследовании Counterpoint Research (CR).

Специалисты агентства сравнили себестоимость компонентов iPhone 17 Pro Max и будущей модели iPhone 18 Pro Max. Авторы отчета зафиксировали резкий рост стоимости оперативной памяти и накопителей за год.

Apple может поднять цены на флагманские устройства на 200-300 долларов (15-23 тысяч рублей), чтобы компенсировать растущие издержки, приводит «Лента.ру» исследование CR.

Для анализа авторы CR взяли модель iPhone с 12 гигабайт оперативной и 1 терабайтом встроенной памяти. Изучив цепочки поставок, специалисты выяснили, что встроенная память NAND за год подорожала на 80-90 процентов.

Также был зафиксирован рост себестоимости оперативной памяти LPDDR5X. С учетом новых данных доля микросхем памяти в составе компонентов флагманского смартфона выросла с 10-15 до более чем 20 процентов.

Кроме того, Apple придется заплатить больше за новый процессор A20 Pro. В CR подсчитали, что себестоимость деталей нового iPhone 18 Pro Max выросла на почти 300 долларов (23 тысячи рублей) по сравнению с предшественником.

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