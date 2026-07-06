Составлен топ подешевевших смартфонов-субфлагманов

Samsung Galaxy S25 FE оказался лучшим среди подешевевших, но все еще популярных смартфонов-субфлагманов, к такому выводу пришли эксперты портала «Палач», составившие топ из пяти устройств.

Samsung Galaxy S25 FE за 34,5 тысячи рублей оснащен 6,7-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-экраном с разрешением Full HD+, фирменным чипом Exynos 2400, тройной камерой на 50, 8 и 12 Мп, ПК-режимом Samsung DeX, беспроводной зарядкой, и стереодинамиками.

Следом идет Google Pixel 10a, который при цене 35,5 тысячи рублей может похвастаться 6,3-дюймовым P-OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, чипом Google Tensor G4, двойной камерой на 48 и 13 Мп. Среди прочих особенностей эксперты называют наличие стереозвука, NFC, «голого» Android и длительной поддержки обновлениями.

На третьем месте оказался OnePlus 15R, оснащенный AMOLED-экраном на 6,83 дюйма с разрешением 1,5K, поддержкой HDR Vivid и Dolby Vision. За производительность отвечает чип Snapdragon 8 Gen 5, а камеры представлены двумя объективами с разрешением 50 и 8 Мп. В России эта модель предлагается за 40,9 тысячи рублей.

Замыкают топ-5 Xiaomi 17T Pro и Honor 600 Pro за 47,7 и 68,5 тысячи рублей соответственно.

Рейтинг лучших смартфонов ценой от 11 до 20 тысяч рублей



Субфлагманы уже давно сравнялись с «топами» по скорости работы, качеству экранов и автономности, избавив от лишних переплат за громкие нейминги, отметили эксперты.