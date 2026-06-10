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Украинских спортсменов оштрафовали за отказ слушать гимн России

Источник:
Sibnet.ru
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Армрестлинг
Фото: Blau-Barcelona / CC BY-SA 4.0

Международная федерация параармрестлинга оштрафовала украинских спортсменов Дмитрия Луцишина и Леонида Сидорчука на 250 евро каждого за то, что они покинули пьедестал почета во время исполнения российского гимна.

На чемпионате Европы по параармрестлингу, который проходил в Будапеште 8―20 мая, Сидорчук и Луцишин получили серебро и бронзу соответственно в соревнованиях среди мужчин с церебральным параличом в весовой категории до 60 килограммов в борьбе левой рукой.

Золото завоевал россиянин Андрей Гаврилов. Получив награды, украинские параармрестлеры сошли с пьедестала. В это время играл гимн России. По словам Луцишина, решение было принято после консультации с тренером.

«Я был просто в шоке в первые минуты. Меня потом еще взяли на допинг-контроль, и допинг-офицер спросил, зачем я покинул подиум награждения», — сказал Луцишин «Суспильному».

Он сообщил, что их с коллегой оштрафовали за нарушение регламента награждения соревнований. Спортсмен объяснил свой поступок «отстаиванием гражданской позиции» и назвал Россию «страной-агрессором».

В конце мая украинские спортсменки София Краинская и Варвара Чубарова надели наушники и закрыли лица руками во время исполнения российского и белорусского гимнов на юниорском чемпионате Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне.

Краинская завоевала серебро в финале упражнений с лентой. Золото в этой дисциплине получила россиянка Яна Заикина. Чубарова стала обладательницей бронзы в финале упражнений с мячом, победу одержала белорусская гимнастка Кира Бабкевич.

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Спорт #Летние виды #Мир
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