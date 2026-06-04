Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал «Ролан Гаррос» в Париже, обыграв в полуфинале украинку Марту Костюк.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час и 15 минут. В решающем матче российская теннисистка сыграет с Дианой Шнайдер (Россия) или Майей Хвалиньской (Польша), которые встречаются в другом полуфинале.

19-летняя россиянка впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос». Андреева также вошла в шестерку самых молодых теннисисток, дважды выходивших в полуфинал «Ролан Гаррос». Рекорд принадлежит Монике Селеш, которая добилась этого достижения в 1990 году в возрасте 16 лет.

Андреева — седьмая ракетка мира и лучшая из российских теннисисток, в ее активе пять титулов WTA в одиночном разряде. Призовой фонд турнира «Большого шлема» в Париже составляет почти 62 миллиона евро.