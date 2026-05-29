Украинка София Краинская надела наушники и закрыла руками глаза во время исполнения гимна России на церемонии награждения на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне (Болгария) — видео опубликовано в телеграм-канале Федерации гимнастики России.

Российская юниорка Яна Заикина выиграла упражнение с лентой, Краинская стала второй. Третьей — немецкая гимнастка Мелисса Дите.

Во время награждения, как только зазвучал гимн России, украинка достала из карманов наушники, опустила голову и закрыла глаза руками.

По данным украинского портала Tribuna, так же поступила украинская гимнастка Варвара Чубарова на награждении по итогам упражнения с мячом. Чубарова взяла бронзу, а победила белоруска Кира Бабкевич.

Российские гимнастки впервые после отстранения в 2022 году выступают на чемпионате Европы с флагом и гимном.