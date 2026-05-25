Мощные взрывы зафиксировали на Солнце. ВИДЕО

Массовые выбросы плазмы произошли на Солнце, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Вспышки зафиксировали вспышки на обратной стороне Солнца в минувшие выходные. Там находятся новые группы пятен, которые еще не видны с Земли и пока не имеют номеров, а также группа 4436, неожиданно возобновившая активность.

«Угроз для Земли события в силу своего расположения не представляют, но подтверждают восстановление солнечной активности после 2–3-недельного относительного затишья», — говорится в сообщении.

Часть крупных пятен уже вышла на видимую сторону, однако активности пока не проявляет. Вероятность мощных вспышек на стороне, обращенной к Земле, сейчас оценивается как очень низкая — максимум в 10%.

