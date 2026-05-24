Китай отправит на орбиту первую женщину из Гонконга

Первым человеком в космосе из Гонконга станет женщина-тайконавт Ли Цзяин, она вошла в состав экипажа пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-23».

Исторический старт корабля к орбитальной станции «Тяньгун» намечен на 24 мая. Ли Цзяин будет работать вместе с командиром экипажа Чжу Янчжу и тайконавтом Чжан Чжиюанем, передает информационное агентство Xinhua.

Ли Цзяин была отобрана для тренировок к полету в 2024 году в составе четвертой группы по космической подготовке, в которую вошли десять кандидатов: восемь пилотов и два специалиста по полезной нагрузке.

Девушка прошла 1,7 тысячи часов тренировок, блестяще сдав квалификационный экзамен. До отбора для полета в космос она работала в отделе технических служб полиции Гонконга, а затем получила докторскую степень в области компьютерной криминалистики.

На станции «Тяньгун» Ли Цзяин будет отвечать за проведение экспериментов, научных и прикладных исследований.

Обсуждение (1)
andrei703333

Лавров раз ты знаешь что вокруг одни враги, то почему твоя дочь в США, она что спец.агент ?

_ASUS__

да это в порядке нормы ... если с территории неполноценного регулярно обстреливают территорию полноценного...

dimans1000

Дикари пожизненные, зря горбачёв их не дожал

olegsbeglov

Такую власть саму бы отложить куда подальше