НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Минфин ослабит рубль закупками валюты

Источник:
Sibnet.ru
324 0
Доллар
Фото: © Sibnet.ru

Минфин с 6 мая 2026 года возобновляет покупки валюты и золота по бюджетному правилу, сообщила пресс-служба ведомства.

Мера призвана повысить стабильность и предсказуемость ситуации в экономике и снизить влияние конъюнктуры рынка энергоносителей на экономику и финансовую систему, говорится в заявлении.

Операции по бюджетному правилу были приостановлены с начала марта, пауза продлилась два месяца. Ее объяснили необходимостью корректировки базовой цены на нефть (цена отсечки), которая учитывается в бюджетном правиле.

На фоне подорожавшей нефти избыточный приток валютной выручки создавал риски чрезмерного укрепления рубля — это негативно влияет на экспортеров и снижает выручку бюджета.

Ведомство уточнило, что объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае 2026 года. Таким образом, месячные закупки валюты могут стать рекордными с начала текущего года.

Как работает бюджетное правило

Бюджетное правило — это фискальный механизм, который сглаживает влияние сырьевых доходов на экономику. В его основе лежит так называемая цена отсечения на нефть. Сейчас базовая цена установлена на уровне около 59 долларов за баррель нефти марки Urals.

Если фактическая цена выше базовой цены нефти, избыточные доходы направляются на покупку валюты и золота. Если ниже — Минфин продает валюту из резервов. Таким образом, в периоды высоких цен на нефть государство не дает рублю слишком укрепляться.

Возобновление операций по бюджетному правилу означает, что государство будет направлять часть нефтегазовых доходов в резервы. Появление дополнительного крупного покупателя валюты на рынке обычно приводит к постепенному ослаблению рубля.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Российские облигации оказались под угрозой дефолта
Российский бизнес назвал свою главную проблему
Подорожание нефти принесет в бюджет России 200 млрд рублей
Центробанк выпустит памятные монеты
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Еще одни социологи подтвердили падение рейтинга Путина
Кремль анонсировал важное заявление Путина 9 Мая
Девочка покорила арабский мир песней «Калинка-малинка». ВИДЕО
Российские ученые раскритиковали идею плотины между Россией и Аляской
Обсуждение (0)
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
28
Россия запретила ввоз терминалов иностранных спутников
24
Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве
17
Белый дом объявил о конце войны с Ираном
14
Глава Колумбии заявил о тысячах воюющих на Украине колумбийцах
14
Российская армия нанесла удар возмездия по Украине