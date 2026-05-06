Минфин ослабит рубль закупками валюты

Минфин с 6 мая 2026 года возобновляет покупки валюты и золота по бюджетному правилу, сообщила пресс-служба ведомства.

Мера призвана повысить стабильность и предсказуемость ситуации в экономике и снизить влияние конъюнктуры рынка энергоносителей на экономику и финансовую систему, говорится в заявлении.

Операции по бюджетному правилу были приостановлены с начала марта, пауза продлилась два месяца. Ее объяснили необходимостью корректировки базовой цены на нефть (цена отсечки), которая учитывается в бюджетном правиле.

На фоне подорожавшей нефти избыточный приток валютной выручки создавал риски чрезмерного укрепления рубля — это негативно влияет на экспортеров и снижает выручку бюджета.

Ведомство уточнило, что объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае 2026 года. Таким образом, месячные закупки валюты могут стать рекордными с начала текущего года.

Как работает бюджетное правило

Бюджетное правило — это фискальный механизм, который сглаживает влияние сырьевых доходов на экономику. В его основе лежит так называемая цена отсечения на нефть. Сейчас базовая цена установлена на уровне около 59 долларов за баррель нефти марки Urals.

Если фактическая цена выше базовой цены нефти, избыточные доходы направляются на покупку валюты и золота. Если ниже — Минфин продает валюту из резервов. Таким образом, в периоды высоких цен на нефть государство не дает рублю слишком укрепляться.

Возобновление операций по бюджетному правилу означает, что государство будет направлять часть нефтегазовых доходов в резервы. Появление дополнительного крупного покупателя валюты на рынке обычно приводит к постепенному ослаблению рубля.

