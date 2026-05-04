Татьяна Толстая оправдала сына Артемия Лебедева после скандала на шоу

Татьяна Толстая
Фото: © кадр из программы «Слово не воробей»

Писательница Татьяна Толстая, мать дизайнера и блогера Артемия Лебедева вступилась за сына после скандала с ведущей шоу «Натальная карта» Олесей Иванченко.

Комментируя эпизод, где Лебедев в ответ на один из вопросов призвал Иванченко «сосать», Толстая заявила, что это была «постановочная сцена».

«Это не договорняк, но, я так понимаю, там режиссер ловко воспользовался ситуацией и склеил две сцены. Вы посмотрите новости, которые публиковал Артемий. Эта Олеся плакала через 40 минут после того, как они поговорили», — сказала Толстая в эфире программы «Слово не воробей» на Первом канале.

Писательница возмутилась, что общественность набросилась на Лебедева, не понимая жанра программы, участники которой «собрались глумиться над всем белым светом».

Толстая оправдала сына за частое использование нецензурной лексики. Она считает, что Лебедев — «интеллигент».

«Кто сказал, что эта лексика ненормативная? Это чиновники распределили, что говорить, а что не говорить. Народ обильно матерится: ты по улице не пройдешь, не оказавшись в глухом облаке мата», — отметила писательница, добавив, что люди не умеют использовать мат.

«Натальная карта» с Лебедевым вышла в середине апреля. Блогер односложно отвечал на вопросы, чем в итоге и вызвал слезы у Иванченко. В телеграм-канале ведущая написала, что ей было очень тяжело, так как вся ее работа обесценивалась.

