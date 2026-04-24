США пригласят Путина на саммит G20 в Майями

Президент США Дональд Трамп заявил, что приезд российского лидера Владимира Путина на саммит G20 в Майами был бы очень полезным.

Накануне Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом пригласить Путина на саммит G20, который пройдет в декабре на гольф-курорте президента США Дорал в Майами.

«Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», — приводит РИА Новости заявление Трампа.

Ранее замглавы МИД Александр Панкин сказал, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне.

Как отметила ранее шерпа России в G20 Светлана Лукаш, Белый дом очень рассчитывает на участие всех лидеров стран «Большой двадцатки» в будущем саммите. По ее словам, США готовятся к возможному приезду на мероприятие Путина.