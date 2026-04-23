Названы самые богатые россияне в 2026 году

Самый богатый россиянин Алексей Мордашов
Фото: PAO Severstal / CC BY-SA 4.0

Российский Forbes опубликовал рейтинг самых богатых бизнесменов России за 2026 году. Первое место занял основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов.

Его состояние составители списки оценили в 37 миллиардов долларов. Состояние миллиардера из России впервые в истории рейтинга превысило отметку 30 миллиардов долларов. Стать лидером рейтинга Мордашову помог рост мировых цен на золото.

Второе место занял президент «Интерроса» и «Норильского никеля» Владимир Потанин, его состояние оценивается в 29,7 миллиарда долларов. Третьим стал основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов — у него 29,5 миллиарда долларов.

Всего в России, согласно подсчетам Forbes, 155 долларовых миллиардеров. Это на девять больше, чем в прошлом году. Их совокупное состояние за год выросло с 625,5 миллиарда до 696,5 миллиарда долларов.

