Услуги ветеринарных клиник подорожали на треть

Ветеринарные услуги в России за год подорожали на 34% — средняя стоимость приема ветеринара в первом квартале 2026 года достигла 857 рублей, свидетельствуют данные Росстата.

Однократная вакцинация домашнего животного в среднем теперь стоит 2022 рублей. Пять лет назад она обходилась в среднем по стране в 842 рубля, пишут «Известия». Таким образом, процедура с 2021 года подорожала в 2,4 раза.

Средний чек в ветеринарных клиниках в январе—марте в 2026 году составил 3913 рублей, что на 15% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Эксперты связывают повышение цен на ветеринарные услуги с резким удорожанием отдельных препаратов. Клиники также повышают стоимость услуг из-за роста затрат на персонал, аренду, оборудование, медикаменты и расходные материалы.