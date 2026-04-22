Миронов раскритиковал платные дороги на Дальнем Востоке

Лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов жестко раскритиковал идею строить платные дороги на Дальнем Востоке без бесплатной альтернативы, сообщил пресс-центр политика.

Ассоциация инфраструктурных инвесторов и кредиторов обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Трутневу с предложением разрешить строить платные дороги без бесплатной альтернативы. В организации считают, что ограничение нужно снять на Дальнем Востоке, где «экстремальные» условия затрудняют любое строительство.

«Как у нас говорят, в России две беды – дураки и дороги. Но есть еще одна — Лёлики, мерзавцы. Они говорят: «Давайте сделаем платные дороги без бесплатных. И начать надо с Дальнего Востока». Вы хотите, чтобы Дальний Восток ушел в Японию? Вы что делаете?!» — заявил Миронов.

По мнению политика, если не будет бесплатной альтернативы, то плата за проезд немедленно скажется на цене товаров, в то время когда «и так все дорожает». Парламентарий также подверг критике чиновников, которые «сидят и думают, где еще что-нибудь отщипнуть и взять у народа».

«Если это решение будет принято, наша партия будет категорически против. И, кстати, хороший повод дают дальневосточникам для протестов», — сказал Миронов.