Миронов раскритиковал платные дороги на Дальнем Востоке

Sibnet.ru
Платные автодороги
Лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов жестко раскритиковал идею строить платные дороги на Дальнем Востоке без бесплатной альтернативы, сообщил пресс-центр политика.

Ассоциация инфраструктурных инвесторов и кредиторов обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Трутневу с предложением разрешить строить платные дороги без бесплатной альтернативы. В организации считают, что ограничение нужно снять на Дальнем Востоке, где «экстремальные» условия затрудняют любое строительство.

«Как у нас говорят, в России две беды – дураки и дороги. Но есть еще одна — Лёлики, мерзавцы. Они говорят: «Давайте сделаем платные дороги без бесплатных. И начать надо с Дальнего Востока». Вы хотите, чтобы Дальний Восток ушел в Японию? Вы что делаете?!» — заявил Миронов.

По мнению политика, если не будет бесплатной альтернативы, то плата за проезд немедленно скажется на цене товаров, в то время когда «и так все дорожает». Парламентарий также подверг критике чиновников, которые «сидят и думают, где еще что-нибудь отщипнуть и взять у народа».

«Если это решение будет принято, наша партия будет категорически против. И, кстати, хороший повод дают дальневосточникам для протестов», — сказал Миронов.

Обсуждение (6)
