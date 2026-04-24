Суд заочно арестовал иноагента Семена Слепакова

Семен Слепаков
Фото: Ханин, Александр Михайлович / CC BY-SA 4.0

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал комика Семена Слепакова (внесен Минюстом в реестр иноагентов) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Срок ареста — два месяца, начнет исчисляться с момента передачи Слепакова российским правоохранителям в случае экстрадиции или депортации или с момента его задержания в России.

Слепакова обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В 2022 году Слепаков переехал в Израиль. По данным прокуратуры, он до сих пор проживает за границей. Следствие заявляло о намерении объявить артиста в международный розыск.

Минюст внес Слепакова в реестр иностранных агентов в апреле 2023 года. По данным ведомства, основанием послужили получение артистом финансирования из-за рубежа, высказывания против боевых действий на Украине, а также негативные высказывания в адрес российских граждан. В ноябре 2024 года Верховный суд отклонил жалобу Слепакова с требованием исключить его из перечня иноагентов.

