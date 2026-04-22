Глава СК поручил проверить «Вредные советы» Григория Остера

Источник:
Sibnet.ru
Григорий Остер
Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 3.0

Участники заседания координационного совета Следственного комитета по вопросам оказания помощи детям усмотрели «сомнительные с педагогической точки зрения установки» в творчестве автора «Вредных советов» Григория Остера, сообщило ведомство.

На встрече обсуждалась проблема криминализации подростков. Участники заседания обсудили индивидуальный подход к каждому подростку из «группы риска».

«Отдельно обсуждалось содержание детской литературы: в качестве негативного примера приведены произведения Остера, содержащие, по мнению участников, сомнительные с педагогической точки зрения установки», — говорится в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить детские произведения автора «Вредных советов».

Григорий Остер — детский писатель, сценарист, драматург, заслуженный деятель искусств и лауреат Государственной премии России. Написал сценарии мультфильмов «38 попугаев», , «Котенок по имени Гав», «Обезьянки».

«Вредные советы» — сборник юмористических советов для детей, предлагающих им поступать наоборот. Правоохранительные органы обратили внимание на книгу еще в 2024 году. Тогда «Вредные советы» убрали из продажи в одном из магазинов Красноярского края. Владелец магазина сообщал, что у властей возникли вопросы к иллюстрациям.

Еще по теме
Собчак попросила Бастрыкина оценить хамство Соловьева в адрес Бони
Россиянам бесплатно раздадут георгиевские ленточки
Рэперу-иноагенту Моргенштерну вынесли приговор в России
Как наказать шумные компании во дворе
смотреть все
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Что такое VPN на самом деле
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
Вышла научно-фантастическая игра Pragmata
Месяц рассекретили в шоу «Маска»
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
62
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
31
Кремль заявил о втягивании Европы в конфликт на Украине
20
Герасимов рассказал о наступлении российских войск
17
Раскрыт размер нового налога для электроники
15
Лукашенко назвал Трампа и Путина «императорами»