Глава СК поручил проверить «Вредные советы» Григория Остера

Участники заседания координационного совета Следственного комитета по вопросам оказания помощи детям усмотрели «сомнительные с педагогической точки зрения установки» в творчестве автора «Вредных советов» Григория Остера, сообщило ведомство.

На встрече обсуждалась проблема криминализации подростков. Участники заседания обсудили индивидуальный подход к каждому подростку из «группы риска».

«Отдельно обсуждалось содержание детской литературы: в качестве негативного примера приведены произведения Остера, содержащие, по мнению участников, сомнительные с педагогической точки зрения установки», — говорится в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить детские произведения автора «Вредных советов».

Григорий Остер — детский писатель, сценарист, драматург, заслуженный деятель искусств и лауреат Государственной премии России. Написал сценарии мультфильмов «38 попугаев», , «Котенок по имени Гав», «Обезьянки».

«Вредные советы» — сборник юмористических советов для детей, предлагающих им поступать наоборот. Правоохранительные органы обратили внимание на книгу еще в 2024 году. Тогда «Вредные советы» убрали из продажи в одном из магазинов Красноярского края. Владелец магазина сообщал, что у властей возникли вопросы к иллюстрациям.