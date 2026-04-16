Заработал первый в мире квантовый интернет

Американской компании IonQ удалось впервые оптически связать два независимых квантовых компьютера на базе ионных ловушек.

Тест стал первой демонстрацией соединения коммерческих квантовых систем — фактически, речь идет о квантовом интернете, сообщила пресс-служба компании. В дальнейшем это позволит масштабировать квантовые вычисления, которые сейчас ведутся только на одиночных системах.

Разработчикам удалось обеспечить генерацию, передачу и детекцию фотонов, необходимых для создания квантовой запутанности между двумя удаленными системами. Таким образом подтверждена возможность объединения квантовых компьютеров в распределенную сеть.

Успешная демонстрация сетевых кубитов подтверждает надежность и воспроизводимость оборудования IonQ, достижение открывает путь от отдельных квантовых процессоров к сетевым архитектурам.

Часть исследований была профинансирована правительством США при участии Air Force Research Laboratory. Компания также сотрудничает с государственными и оборонными структурами Соединенных Штатов.

