Ученые нашли мужскую «точку G»

Andrology
Команда испанских ученых из университета Сантьяго-де-Компостела в ходе самого подробного исследования нервной структуры мужского пениса нашла мужскую «точку G» — эрогенную зону, стимуляция которой вызывает оргазм.

Исследователи установили, что максимальная плотность нервных пучков и рецепторов наблюдается на треугольной области нижней стороны полового члена, прилегающей к уздечке — так называемой френулярной дельте, а не на головке пениса, как считалось ранее.

Схождение в этой мужской «точке G» сразу несколько ветвей дорсального и промежностного нервов делает эту область главным центром эрогенной чувствительности у мужчин, говорится в статье специалистов, опубликованной журналом Andrology.

В данной зоне ученые обнаружили максимальную концентрацию сенсорных корпускул — рецепторов, представляющих собой окончания чувствительных нервных волокон, реагирующие на механические воздействия.

Среди кластеров рецепторов присутствуют различные типы, включая тельца Краузе, чувствительные к прикосновениям и вибрации. Предполагается, что они могут играть важную роль в сексуальной чувствительности.

Впервые предположение, что френулярная дельта играет важную роль в мужской сексуальной чувствительности, в 2001 году высказал новозеландский ученый Кен Макграт. Однако подтвердить его гипотезу удалось только сейчас.

Первоначально «точкой G» называли эрогенную зону у женщин, расположенную на передней стенке влагалища. Однако термин не вошел в анатомические учебники и не является общепринятым среди ученых.

