Фильм недели: «Бесславные ублюдки»

Однажды… в Голливуде Квентин Тарантино решил переписать мировую историю. Так появились «Бесславные ублюдки» — один из самых ярких и необычных, но в то же время совершенно «тарантиновский» проект режиссера, который многие считают вершиной его творчества.

Квентин Тарантино отмечает день рождения 27 марта. Ему исполнилось 62 года. Будущий режиссер хотел стать актером, но переключился на написание сценариев. Первый фильм — «Бешеные псы» — снял в 1992 году, а уже через два года вышло «Криминальное чтиво». Тарантино часто заявляет, что планирует снять всего 10 фильмов. Девять уже есть, поэтому следующая работа может стать последней.

Когда режиссера спросили, какие фильмы он выделяет, тот выбрал «Убить Билла», «Однажды… в Голливуде» и «Бесславных ублюдков». «"Бесславные ублюдки" — мой шедевр», — заявил Тарантино, добавив, что в этом фильме же его лучший сценарий.

Оригинальное название: Inglourious Basterds

Жанр: боевик, военная драма, черная комедия

Год выхода: 2009

В ролях: Брэд Питт, Майк Майерс, Элай Рот, Кристоф Вальц, Лео Сейду, Диана Крюгер

Продолжительность: 2 часа 33 минуты

Бюджет: 70 миллионов долларов

Сборы: 321,5 миллиона долларов

Возраст: 18+

«Они мстят бодро, весело, со вкусом»

Сюжет «Бесславных ублюдков» разворачивается в оккупированной Франции во время Второй мировой войны. Молодая еврейка Шошанна Дрейфус, чудом спасшаяся от нацистского офицера Ганса Ланды, живет в Париже и управляет кинотеатром, где планирует отомстить нацистам.

Одновременно отряд американских солдат-евреев под командованием лейтенанта Альдо Рейна ведет жестокую партизанскую войну против нацистов, устрашая врага и оставляя после себя кровавый след. Кульминация наступает, когда нацистская элита, включая Гитлера, Геббельса, Геринга, собирается в кинотеатре Шошанны на премьере пропагандистского фильма...

Почему стоит смотреть «Бесславных ублюдков»

Фильм получил 89% «свежести» на Rotten Tomatoes и 69 баллов из 100 на Metacritic. Рейтинг на «Кинопоиске» — 8.0, на IMDb — 8.4.

Картина была выдвинута на восемь премий «Оскар», четыре премии «Золотой глобус» и шесть премий BAFTA. Правда, награды получил только Кристоф Вальц в категории «Лучший актер второго плана».

В фильме пять глав и нелинейное повествование, как любит Тарантино. Это одновременно психологический триллер, гангстерский боевик, вестерн, черная комедия и фильм в фильме. Диалоги длинные, напряженные и при этом невероятно захватывающие — фирменный почерк режиссера.

Фото: © кадр из фильма «Бесславные убдюдки»

Полковник Ганс Ланда — один из самых харизматичных злодеев в истории кино. Актерская работа Кристофа Вальца заняла отдельное место в отзывах кинокритиков. А сам Тарантино признавался, что если бы он не нашел его, фильм бы не состоялся.

«Бесславные ублюдки» смело переписывают события Второй мировой войны, предлагая альтернативную версию истории. «Реальность нас разочаровала (Гитлер покончил с собой, избежав правосудия), но кино может исправить реальность» — как будто говорит режиссер, предлагая акт кинематографического реванша.