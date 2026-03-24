Человек и космос
Завершилась «двойная» магнитная буря

Геомагнитная обстановка после «двойной» магнитной бури показала признаки устойчивой стабилизации, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Вспышка на солнце
Фото: © Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН

Индукция межпланетного магнитного поля резко снизилась, повышенные скорости солнечного ветра пока сохраняются, однако в одиночку он оказывает ограниченное воздействие, отметили ученые.

Прошедшая буря имела сразу два пика — с 20 на 21 марта и с 22 на 23 марта. В обоих случаях геомагнитный шторм достигал сильного уровня G3, что вызвало очень интенсивные полярные сияния, нижняя граница которых опускалась до широт около 50 градусов.

Пока Земля продолжает оставаться в «объятиях» корональной дыры, поэтому слабые геомагнитные возмущения еще возможны, однако вероятность третьей волны магнитного шторма на данный момент минимальна.

