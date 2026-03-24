Завершилась «двойная» магнитная буря

Геомагнитная обстановка после «двойной» магнитной бури показала признаки устойчивой стабилизации, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Индукция межпланетного магнитного поля резко снизилась, повышенные скорости солнечного ветра пока сохраняются, однако в одиночку он оказывает ограниченное воздействие, отметили ученые.

Прошедшая буря имела сразу два пика — с 20 на 21 марта и с 22 на 23 марта. В обоих случаях геомагнитный шторм достигал сильного уровня G3, что вызвало очень интенсивные полярные сияния, нижняя граница которых опускалась до широт около 50 градусов.

Пока Земля продолжает оставаться в «объятиях» корональной дыры, поэтому слабые геомагнитные возмущения еще возможны, однако вероятность третьей волны магнитного шторма на данный момент минимальна.