Компания DEEP Robotics представила роболошадь

Компания DEEP Robotics представила специальную версию четвероногого робота под названием Year of the Horse Special Edition, посвященную Году Лошади по восточному календарю.

Устройство создано на базе одной из стандартных четвероногих роботизированных платформ компании. Инженеры изменили элементы и переработали пропорции, чтобы оно внешне и по характеру движений больше походило на лошадь, рассказали в компании.

У роболошади реалистичные пропорции, бионические ноги и копыта. Причем она может быть и ездовой: способна перевозить на своей спине и малышей, и взрослых.

При этом внутри используется та же технологическая основа, что и в промышленных моделях компании. Подобные системы обычно применяются для инспекций, научных задач и работы в опасных условиях, где человеку находиться сложно или рискованно.