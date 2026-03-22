Иран пообещал США беспрецедентный ответ

Иранская ракета «Хоррамшахр-4»
Иранская ракета «Хоррамшахр-4»
Фото: Erfan Kouchari / CC BY 4.0

США столкнутся с беспрецедентным ответом, если попытаются захватить иранский остров Харк в Персидском заливе, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.

«Если США реализуют свои угрозы о военном посягательстве на остров Харк, они, безусловно, столкнутся с ответом, который будет беспрецедентным по сравнению с "сюрпризами" за последние 21 день», —

Ответом на такой шаг США может быть дестабилизация ситуации в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк, что потребует высадки американских военных.

Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири в ответ отметил, что возможная атака Штатов на этот остров, где расположен крупнейший нефтяной терминал Ирана, существенно отразится на стоимости нефти.

