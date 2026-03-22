Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.

«Если Иран не откроет полностью Ормузский пролив, отказавшись от угроз, в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с самой крупной!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

В ответ представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» пригрозил, что в случае атаки на энергообъекты страны Иран ударит «по всем объектам энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуры» США в регионе.

Ормузский пролив играет огромную роль на энергетическом рынке мира. Через него проходит до трети мирового экспорта нефти и сжиженного газа. Блокада пролива привела к резкому скачку цен на энергоносители.

Иран пообещал не пропускать через пролив «ни литра нефти». Разведывательное управление Пентагона считает, что Иран может держать Ормузский пролив закрытым от одного до шести месяцев.

