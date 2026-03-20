АвтоВАЗ начал выпуск коммерческих и грузопассажирских автомобилей под брендом SKM, сообщила пресс-служба завода. Первая модель — М7, в котором ранее увидели «примитивный» фургончик от китайского Shineray.

Фото: © АвтоВАЗ

Автомобили SKM производятся методом крупноузловой сборки, на базе окрашенного и остекленного кузова. Детали двигателя и шасси поступают отдельно. Часть комплектующих и материалов уже локализованы и приходит от российских предприятий: это все технические жидкости автомобиля, аккумуляторы, компоненты ЭРА-ГЛОНАСС и телематической системы.

Конструкция автомобилей SKM адаптирована для РФ — внесено более 50 изменений. Навесные панели кузова и боковины получили слой оцинковки, сделан съемным подкапотный желоб водостока, добавлены ЭРА-ГЛОНАСС и телематика, добавлен отдельный отопитель салона для задних пассажиров.

Фургоны и минивэны SKM М7 оснащаются тяговитым атмосферным бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. (137 лошадиных сил, 194 Нм) в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач и имеют заднеприводную компоновку с мостом и рессорной подвеской, рассчитанной на высокие коммерческие нагрузки.

Уже в базовой комплектации автомобили SKM М7 оснащаются кондиционером, подушками безопасности, системами помощи при вождении, дистанционным запуском двигателя. Более подробная информация об оснащении и ценах появится на старте продаж.

SKM — это переименованный китайский SRM Jinhaishi образца 2021 года от компании Shineray. Телеграм-канал «Автопоток» называл конструкцию автомобилей «примитивной».