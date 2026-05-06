Кроссовер Volga K40 прошел сертификацию в России

Новый кроссовер Volga K40 сертифицировали в России, модель получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что позволяет начать ее массовые продажи. Документ размещен на сайте Росстандарта.

Сертификацию прошли две версии автомобиля. Базовая модификация оснащается 1,5-литровым 147-сильным турбомотором и передним приводом, более мощная — 2,0-литровым двигателем на 200 лошадиных сил с полным приводом.

Базовая модификация работает в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, продвинутая оснащена 8-ступенчатым «автоматом». Также Volga K40 получит интеллектуальные системы безопасности.

Volga K40 фактически представляет собой адаптированную версию Geely Atlas IV поколения с рядом изменений в дизайне. Модель планируется вывести на рынок летом, сборка будет организована в Нижнем Новгороде.

