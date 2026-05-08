АвтоВАЗ запатентовал Lada T-134

АвтоВАЗ оформил патент на промышленный образец нового кроссовера — изображения опубликованы в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС; сайт Роспатента).

Заявка на патент подана в декабре 2025 года, она прошла регистрацию в начале мая текущего года. Патентообладателем указан АвтоВАЗ. Авторы дизайна — Степан Суслаев, Яна Ильина, Ярослав Житлов, Ольга Денисова и Ежен Аккерманн.

В запатентованном образце угадывается прототип кроссовера Lada T-134, который в 2025 году показали президенту РФ Владимиру Путину в ходе его рабочей поездки в Самарскую область.

Новое поколение Lada Niva разрабатывалось при сотрудничестве АвтоВАЗа с Renault на базе платформы CMF-B-LS от Renault-Nissan. Обозначение Т-134 должно вызывать ассоциации с известными советскими продуктами — танком «Т-34» и авиалайнером Ту-134.

Патент на визуальный облик изделия не свидетельствует о том, что компания готова к производству машины, это делают, чтобы закрепить за собой конкретные стилистические решения, объяснил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в телеграм-канале.

«Пойдет ли такая Нива на конвейер? Вовсе не факт. Будет зависеть от множества факторов, начиная от запроса рынка (есть ли он?) и заканчивая финансовыми возможностями предприятия, которое не может делать одновременно несколько больших проектов», — написал Кадаков в телеграм-канале.