Представлена первая модель Volga

Автомобильный бренд Volga официально представил первую модель. Это флагманский кроссовер Volga K50, построенный на высокотехнологичной платформе класса D, сообщила пресс-служба марки.

Фото: © Volga

«Оригинальная решетка радиатора создает узнаваемый образ и гармонично дополняет элегантный стиль флагманской модели», — говорится в описании автомобиля.

Volga K50 оснащается бензиновым турбомотором объемом 2,0 л (238 лошадиных сил.), 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Адаптивная подвеска подстраивается под дорожные условия.

В базовой комплектации будет полный пакет зимних опций, в который входят электроподогрев передних и задних сидений, руля, лобового стекла, форсунок и боковых зеркал. Volga K50 предлагает электронные ассистенты водителя, массажер и функцию памяти водительского и пассажирского сидений, вентиляцию передних сидений, электропривод регулировки угла наклона спинки второго ряда, аудиосистему с 12 динамиками.

Старт продаж — летом 2026 года. Цены не объявлены.

О возрождении бренда «Волга» говорят с 2023 года. В мае 2024 линейку из трех автомобилей представили премьер-министру Михаилу Мишустину. Изначально партнером марки должен был стать китайский Changan, но партнерство не удалось. Теперь машины будут производить в партнерстве с Geely, например, Volga K50 — это Geely Monjaro.