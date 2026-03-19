Человек и космос
Магнитная буря разразится на Земле

Выброс солнечной плазмы дойдет до Земли 19 марта, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Фото: © Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН

Астрономы отметили, что расчетная модель недавней солнечной вспышки с выбросом корональной массы показывает достаточно достоверные параметры события. Средняя скорость плазменного облака, направленного к Земле, оценивается примерно в 670 километров в секунду.

Прогнозируемая сила геомагнитной бури в пике составит уровень G2–G3, что соответствует сильной буре. Вероятность более мощного уровня G4 оценивается всего в 1–3%, поскольку исходная вспышка класса M2.8 не была достаточно сильной.

Вспышка уровня M2.8 на Солнце была зафиксирована 16 марта, она сопровождалась выбросом плазмы в сторону Земли. Ожидается, что буря будет относительно кратковременной — около 10 часов.

Какая планета Солнечной системы самая холодная

Крупный метеорит взорвался в небе над Огайо
Загадочную пирамиду нашли на Марсе. ФОТО
Какая планета Солнечной системы самая холодная
Загадочное рандеву: объект 3I/ATLAS подлетел к Юпитеру
