Какая планета Солнечной системы самая холодная

Когда заходит речь о самой холодной планете Солнечной системы, логика подсказывает, что искать ее нужно на максимальном удалении от Солнца. Казалось бы, титул «планеты-морозильника» должен принадлежать Нептуну, удаленному от звезды на 4,5 миллиарда километров. Однако рекордсменом по минусовой температуре стал Уран.

Почему Уран самая холодная планета

Уран по сравнению с Нептуном ближе к Солнцу на 1,7 миллиарда километров, но минимальная температура на планете опускается до минус 224 градусов Цельсия, тогда как рекорд Нептуна — «всего» 214 градусов мороза.

На Плутоне, удаленном от Солнца на 5,8 миллиарда километров, температура еще ниже (до минус 232 градусов), однако он официально потерял статус планеты в 2006 году.

Ничто во Вселенной не может быть холоднее минус 273 градусов. Эта температура считается абсолютным нулем, потому что при ней крошечные частицы и атомы, из которых все состоит, перестают двигаться, что исключает дальнейшее охлаждение.

Секрет аномального холода Урана — в «космическом ДТП», произошедшем миллиарды лет назад. На заре формирования Солнечной системы в планету врезался массивный объект размером с Землю.

Удар был чудовищной силы — он настолько накренил планету, что сегодня Уран вращается, буквально «лежа на боку». Катастрофа рассеяла значительную часть внутреннего тепла молодой планеты, оставив ее без «обогрева» изнутри.

Нептун избежал подобного столкновения и сохранил первозданное тепло в своем ядре, что делает его чуть горячее своего соседа. Эта ледяная планета вырабатывает больше тепла, чем получает его от Солнца.

Где в космосе еще холоднее

В Солнечной системе встречаются места холоднее Урана — например, в затененных кратерах на Луне, куда никогда не заглядывает Солнце, температура падает до минус 248 градусов. Однако средняя температура на земном спутнике — всего минус 23 градуса.

Абсолютный холодовой рекорд принадлежит не планетам, а туманности Бумеранг, расположенной в 5 тысячах световых годах от Земли — там зафиксирована температура минус 272 градуса Цельсия, что лишь на градус выше абсолютного нуля.