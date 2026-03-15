Росстат назвал разницу между зарплатами медиков и учителей

Среднемесячная заработная плата педагогов в России в 2025 году составила свыше 70 тысяч рублей, а медиков — более 80 тыс. рублей, следует из материалов Росстата.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организации (без выплат социального характера) по видам экономической деятельности: образование — 71 345 рублей, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг — 81 726 рублей», — приводит ТАСС статданные.

Зарплата в сфере образования выросла в 2025 году на 13%, а в здравоохранении — на 14%, следует из материалов Росстата.