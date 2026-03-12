Зафиксировано свечение деревьев во время грозы. ФОТО

Американские ученые впервые зафиксировали и измерили коронные разряды на листьях деревьев во время прохождения грозового фронта. Результаты исследования опубликованы журналом Geophysical Research Letters.

Коронный разряд — это слабое свечение, которое возникает на острых предметах при высокой напряженности электрического поля. Такой феномен в древности наблюдали на мачтах кораблей во время штормов, его называли огнями святого Эльма.

Специалисты выяснили, что во время грозы подобные разряды вспыхивают на кончиках листьев и хвоинок, однако наблюдать такое явление вживую непросто, так как искры слишком слабые, а излучение лежит в невидимом для человека ультрафиолетовом диапазоне.

Коронные разряды на листьях деревьев Фото: © William Brune

Чтобы зафиксировать феномен, ученые сконструировали мобильную установку с небольшим телескопом и ультрафиолетовой камерой. Затем они выехали в лес, направили установку на верхушки деревьев и дождались грозы.

Прибор зарегистрировал сотни разрядов, при этом искры хаотично перескакивали с листа на лист, после чего гасли из-за порывов ветра. Измерения показали, что сила тока, протекающего через светящуюся ветку, составляет около одного микроампера.

Ученые отметили, что такой эффект превращает леса в гигантские ионизаторы воздуха — во время грозы кроны деревьев выделяют огромное количество гидроксильных радикалов, которые окисляют и разрушают летучие органические вещества.

