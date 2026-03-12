НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Зафиксировано свечение деревьев во время грозы. ФОТО

Источник:
Geophysical Research Letters
135 0

Американские ученые впервые зафиксировали и измерили коронные разряды на листьях деревьев во время прохождения грозового фронта. Результаты исследования опубликованы журналом Geophysical Research Letters.

Коронный разряд — это слабое свечение, которое возникает на острых предметах при высокой напряженности электрического поля. Такой феномен в древности наблюдали на мачтах кораблей во время штормов, его называли огнями святого Эльма.

Специалисты выяснили, что во время грозы подобные разряды вспыхивают на кончиках листьев и хвоинок, однако наблюдать такое явление вживую непросто, так как искры слишком слабые, а излучение лежит в невидимом для человека ультрафиолетовом диапазоне.

Коронные разряды на листьях деревьев
Коронные разряды на листьях деревьев
Фото: © William Brune

Чтобы зафиксировать феномен, ученые сконструировали мобильную установку с небольшим телескопом и ультрафиолетовой камерой. Затем они выехали в лес, направили установку на верхушки деревьев и дождались грозы.

Прибор зарегистрировал сотни разрядов, при этом искры хаотично перескакивали с листа на лист, после чего гасли из-за порывов ветра. Измерения показали, что сила тока, протекающего через светящуюся ветку, составляет около одного микроампера.

Ученые отметили, что такой эффект превращает леса в гигантские ионизаторы воздуха — во время грозы кроны деревьев выделяют огромное количество гидроксильных радикалов, которые окисляют и разрушают летучие органические вещества.

SIBNET.RU В TELEGRAM

Еще по теме
Китайский экзоскелет превратит человека в «кентавра»
Найден способ перезаряжать клетки человека
Физики предложили разгадку главной тайны космологии
Наука объяснила загадку Бермудского треугольника
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Какие страны переживут ядерную войну
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Гигантская «дыра» образовалась в бюджете России
Новый сервис такси заработал в России
МТС начал списывать деньги с пользователей VPN
Психиатр назвал необычные первые признаки шизофрении
Обсуждение (0)
О самом главном
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

-Керя-

Ой как гордость то берёт за страну

Sergey658100

Российских миллиардеров в списке Forbes стало рекордно много. Это заголовок другой новости.

DEMON01

ну хоть здесь у нас рост, спасибо величайшему президенту современности.

Сергей Бирюков 1969

.. ЭТО НЕ ФИНАНСОВАЯ ДЫРА. ЭТО ВОРОВСТВО ГОСБЮДЖЕТА. РАДУЙТЕСЬ.