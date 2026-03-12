Госдума допустила тотальную блокировку VPN

Спецслужбы смогут ограничить или заблокировать VPN-трафик в России в ближайшие три–шесть месяцев, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

«У Роскомнадзора есть техническая возможность отслеживать VPN-трафик. Они просто начнут его потихоньку поджимать», — сказал депутат в пресс-центре Национальной службы новостей, отвечая на вопрос о доступности заблокированных платформ через VPN.

VPN — это виртуальная частная сеть, которая шифрует интернет-трафик в режиме реального времени. Технология не запрещена в России, однако за ее неправомерное использование (например, поиск экстремистских материалов) предусмотрены штрафы.

«Ничего не будет работать. Останутся только легальные сервисы VPN, которые нужны для работы СМИ. Роскомнадзор может все отследить», — предупредил парламентарий.