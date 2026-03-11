Заработала десятидневная горячая линия по защите прав потребителей

Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам защиты прав потребителей, она будет работать до 20 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

«Роспотребнадзор проведет Всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей, приуроченную ко Всемирному дню прав потребителей, который ежегодно отмечается 15 марта», — говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора окажут бесплатную консультационную помощь по подготовке претензий и исковых заявлений для тех, кто столкнулся с нарушением прав.

Номера телефонов, по которым проводятся консультации горячей линии, доступны на официальных сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ.