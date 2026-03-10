Межзвездный объект 3I/ATLAS снова привлек внимание ученых — у него нашли признаки, которые напоминают работу двигателей.

Фото: © NASA

Американский астроном и профессор Гарвардского Университета Авраам Леб совместно с итальянскими коллегами обнаружил на снимках с телескопа Hubble симметричные струи газа, пыли и льда, исходящие от ядра объекта. Результаты наблюдений опубликованы в блоге ученого.

Данные джеты ритмично колеблются каждые семь часов и ориентированы по Солнцу, стабилизируя положение 3I/ATLAS в пространстве — такое поведение больше похоже на технологические реакции, чем на обычное сублимационное испарение льда.

«Колебания вокруг оси вращения демонстрируют характерное угловое отклонение порядка 20 градусов, в то время как ось вращения выровнена в направлении к Солнцу с точностью до 20 градусов», — отметил астроном.

При этом отмечается, что пока нельзя точно утверждать, являются ли струи признаком искусственных двигателей или это естественный процесс, так как Hubble наблюдал 3I/ATLAS всего несколько дней, поэтому направленность струй может быть случайной.

Объект 16 марта 2026 года пройдет на минимальном расстоянии от крупнейшей планеты Солнечной системы — Юпитера. По последним оценкам, два тела сблизятся на расстояние около 53 миллионов километров — это ничтожная величина по меркам космоса.