Кровавая Луна взойдет одновременно с затмением

Кровавая Луна взойдет на небе 3 марта 2026 года. Одновременно с полнолунием произойдет полное лунное затмение. Как возникает это зрелищное астрономическое явление и где его можно будет увидеть?

Лунное затмение — это астрономическое явление происходит, когда Земля оказывается точно между Солнцем и Луной и наша планета отбрасывает тень на свой естественный спутник. Для этого события необходимо, чтобы все три небесных тела выстроились в одну линию.

Почему Луна покраснеет

Весь видимый диск Луны во время затмения погружается в тень Земли, называемую в астрономии умброй. Несмотря на то, что солнечный свет не достигает Луны, часть лучей все же проходит и преломляется в атмосфере Земли.

Коротковолновые синие и зеленые лучи рассеиваются, а длинноволновые красные достигают Луны, из-за чего спутник окрашивается в зловещие красноватые тона. Насыщенность оттенка напрямую зависит от состояния земной атмосферы.

Например, если в ней много облаков, Луна будет казаться практически багровой. В зависимости от атмосферных условий цвет лунного диска может меняться от ярко оранжево-красного до темно-коричневого.

Кроме полного затмения бывают полутеневые и частичные. При полутеневых Луна проходит через внешнюю область земной тени и лишь немного тускнеет. При частичных можно наблюдать эффект «откушенного» кусочка Луны.

Полное лунное затмение — довольно редкое астрономическое явление. В среднем, его можно наблюдать только раз в два-три года в одном и том же месте на земной поверхности. В следующий раз Кровавая Луна взойдет только 31 декабря 2028 года.

Когда и где смотреть

Луна пройдет все фазы затмения с 12.51 до 16.19 по московскому времени. Пик лунного затмения 3 марта 2026 года ожидается в 14.35 по московскому времени. В 15.04 Луна начнет выходить из земной тени. Всего в фазе полного затмения Кровавая Луна будет находиться 59 минут.

Полную фазу лунного затмения смогут наблюдать жители восточной части России, так как к западу от Уральских гор еще будет день и Луна спрячется за горизонтом. Отличные условия для наблюдения сложатся на территории Дальнего Востока.

В частности, все теневые фазы Кровавой Луны увидят жители Приморья, Хабаровского края, Камчатки, Сахалина, Чукотки и восточных районов Якутии. Жители Сибири смогут увидеть только окончание затмения.

Луна во время затмения будет находиться в созвездии Льва — это значит, что смотреть нужно на юго-восток. Для наблюдения лучше найти площадку с максимально открытым горизонтом в этом направлении.

Чем опасна Кровавая Луна

Астрологи и эзотерики полагают, что восход Кровавой Луны повышает риск необдуманных решений, негативно влияет на состоянии кожи и пищеварительного тракта, а также вызывает апатию и раздражительность.

Такое негативное влияние Луны они объясняют ее свойством притягивать к себе жидкости в организме человека. Однако в реальности гравитационное притяжение ночного светила слишком мало, чтобы воздействовать на кровь и лимфу.

Ученые уверены, что никакого реального воздействия на человеческий организм лунные затмения не оказывают. Проведенные в США исследования показали, что в такие дни количество обращений к врачам не превышает среднестатистические показатели.