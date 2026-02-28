НАВЕРХ
Найден простой способ сжигать жир без тренировок

Источник:
eLife
Исследователи из Университета Южной Дании обнаружили простой способ заставить организм сжигать энергию в форсированном режиме без изнурительных тренировок. Результаты изысканий опубликованы журналом eLife.

Для усиленного сжигания жира достаточно исключить из рациона всего две аминокислоты — метионин и цистеин. Опыты на мышах показали, что такая диета повышает теплопродукцию тела на 20%, после чего подопытные начинали стабильно терять вес.

Секрет — в активации бежевого жира. Этот «внутренний обогреватель» включается только при сильном холоде, чтобы спасти тело от переохлаждения. Однако дефицит конкретных аминокислот обманывает организм и включает термогенез без реальной причины.

Диетическое ограничение даже в комфортных температурных условиях запускает в организме регулярный процесс сжигания бежевого жира для производства тепла, который имитирует реакцию на мороз.

Метионин и цистеин — основа животных белков. Он содержится в мясе, яйцах, молочных продуктах. В растительной пище их концентрация намного ниже. Ученые отмечают, что именно этим может объясняться более здоровый метаболизм вегетарианцев.

