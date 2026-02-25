Илью Муромца переименуют на Украине

Глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний собирается переименовать святого Русской православной церкви и русского богатыря Илью Муромца.

Епифаний в ходе посещения Ближних пещер Киево-Печерской лавры, где покоятся мощи святого, заявил, что Илью Муромца следует называть «Муровец» или «Муромлянин», следует из сюжета украинского телеканала ТСН.

«Муровец — мы уже изменили. Тут дискуссия была. Мы решили, что сначала на Муровец поменяем. А потом уже соберем, я думаю, группу ученых — рассмотрим варианты Муровец, Муромлянин», — сказал Епифаний.

Илия Печерский принял монашество в Киево-Печерской лавре после многолетней военной службы, скончался он около 1188 года. Монах был причислен к лику святых как «преподобный Илия Муромец». Согласно былинам, он родом из села Карачарова близ Мурома.