Новейший американский авианосец затопило фекалиями у берегов Ирана

The Wall Street Journal
Американский атомный авианосец Gerald Ford
Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Jackson Adkins

Американский атомный авианосец Gerald Ford, отправленный к берегам Ирана, испытывает проблемы с канализацией, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Gerald Ford должен был завершить боевую службу в июне 2025 года, но ему продлили срок боевого развертывания. Экипаж находится в море уже порядка восьми месяцев. Люди жалуются на условия службы. Наибольшие нарекания вызывает система канализации корабля.

«Канализационная система Ford, которая использует вакуумную технологию для транспортировки отходов из около 650 туалетов на борту, столкнулась с проблемами во время операций, в среднем делается один запрос на ремонт в день», — рассказал изданию морской офицер.

По словам источников, «самым вопиющим инцидентом» стал случай, когда кто-то выбросил мусор в туалет на нижней палубе судна, что привело к засорению системы.

Gerald Ford считается большим и дорогим боевым кораблем в мире. Его ввели в строй в 2017 году. Авианосец должен присоединиться к ударной группировке, которую США собрали на Ближнем Востоке.

