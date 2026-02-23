НАВЕРХ
Запад устроит охоту на российские подлодки

Источник:
Sibnet.ru
Армия США
Фото: © U.S. Navy

Учения НАТО Dynamic Manta стартуют в Средиземном море 23 февраля, на маневрах отработают борьбу с подводными лодками потенциального противника, сообщается на официальном сайте альянса.

Основу группировки составят морские силы США и Франции, одной из ключевых целей станет отработка поиска российских подлодок из состава постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море.

Надводные корабли и морская авиация НАТО будут по очереди охотиться на российские подлодки, роль которых сыграют субмарины альянса. Смоделированная в ходе маневрах легенда будет содержать несколько потенциальных угроз.

Dynamic Manta — одни из крупнейших противолодочных военных учений, проводимых каждый год морским командованием НАТО. Принимающей стороной маневров традиционно выступает Италия и ее военные порты.

