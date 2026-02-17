НАВЕРХ
Каршеринг попал в белый список Минцифры

Источник:
Sibnet.ru
179 0
Автомобиль Москвич
Фото: © Sibnet.ru

Каршеринговые сервисы «Делимобиль» и BelkaCar вошли в перечень цифровых платформ, доступных при ограничениях мобильного интернета по соображениям безопасности — так называемый белый список Минцифры.

Каршеринг в последнее время сталкивался с перебоями в работе геолокационных сервисов и мобильной связи, отметила пресс-служба «Делимобиля». Это напрямую влияло на пользователей — машины показывались на карте, но были недоступны для начала аренды.

Компания в августе прошлого года оценивала негативный эффект от геолокационных проблем на уровне 10%. Включение в белый список защитит пользователей каршеринга в ситуациях отключения мобильного интернета по соображениям безопасности.

Белый список формируется Минцифры из наиболее популярных сетевых ресурсов России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти. Ведомство пересматривает перечень на еженедельной основе.

Хайтек #Интернет #Авторынок
