Каршеринг попал в белый список Минцифры

Каршеринговые сервисы «Делимобиль» и BelkaCar вошли в перечень цифровых платформ, доступных при ограничениях мобильного интернета по соображениям безопасности — так называемый белый список Минцифры.

Каршеринг в последнее время сталкивался с перебоями в работе геолокационных сервисов и мобильной связи, отметила пресс-служба «Делимобиля». Это напрямую влияло на пользователей — машины показывались на карте, но были недоступны для начала аренды.

Компания в августе прошлого года оценивала негативный эффект от геолокационных проблем на уровне 10%. Включение в белый список защитит пользователей каршеринга в ситуациях отключения мобильного интернета по соображениям безопасности.

Белый список формируется Минцифры из наиболее популярных сетевых ресурсов России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти. Ведомство пересматривает перечень на еженедельной основе.