Почему умные люди становятся жертвами мошенников

Целеустремленные, добросовестные, мотивированные и пунктуальные люди более подвержены манипуляциям мошенников, считает криминальный психолог и полковник полиции в отставке Елена Шпагина.

«Можно выделить людей, которые стремятся успеть все и имеют привычку к многозадачности. Они создают в мозге состояние хронического когнитивного дефицита, которое напрямую повышает уязвимость к цифровым манипуляциям. Мозг не способен эффективно выполнять несколько задач, требующих сознательного внимания, одновременно», — сказала Шпагина в интервью «Газете.ру».

По ее словам, жизни «успеть все» формирует неврологическую почву для рискованного поведения. Чем больше человек разрывается между задачами, тем ниже его порог критической бдительности и тем выше вероятность, что он совершит автоматическое, необдуманное действие.

«Интеллект, измеряемый через логику или эрудицию, и ситуативная уязвимость к социально-инженерным атакам — разные вещи. Мошенники, часто интуитивно или опираясь на опыт, эксплуатируют глубоко укорененные в нашей психике «прошивки»», — пояснила психолог.

Она отметила, что «когнитивные искажения и эмоциональные реакции, которые в обычных условиях экономят нам время и силы, но в руках злоумышленника становятся ахиллесовой пятой». «Что касается личностных черт, важно понимать, что риск повышает не какая-то одна черта, а скорее их сочетание с ситуацией», — заключила Шпагина.