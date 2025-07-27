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Почему люди летают во сне

Источник:
Sibnet.ru
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Спящая девушка
Фото: © создано с помощью Stable Diffusion

Полеты людей во сне считаются одним из самых интересных феноменов, связанных со сновидениями. Но наука до сих пор не нашла им однозначного объяснения.

«Летаешь, значит растешь», — эти слова в детстве слышал каждый ребенок. Научного подтверждения этой версии нет, но нет и опровержения. Полеты во сне, как ощущение свободы, вполне могут быть проявлением физического и психологического роста, получением новых навыков, освоением знаний.

Но почему летают взрослые? Известный психолог Карл Густав Юнг связывал полеты во сне с подсознательным стремлением человека освободиться от условностей жизни, скрыться от надоевших бытовых проблем.

Есть и древнее, метафизическое объяснение феномену. Тысячи лет люди верили, что во время сна душа отделяется от тела, чтобы обрести настоящую свободу. Эта версия в современной интерпретации вполне соответствует гипотезе Юнга.

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Существует биологическое, эволюционное объяснение. Полеты во сне «зашиты» в генетическую память человека. Они достались людям в наследство от предков — обезьян, способных перелетать с ветки на ветку, переживая при этом ощущение свободы.

Таким образом, однозначного объяснения нет. Психологи говорят, что полеты во сне могут иметь различные значения в зависимости от контекста и личности сновидца.

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Наука #Психо #Интересно
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