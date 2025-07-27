Почему люди летают во сне

Полеты людей во сне считаются одним из самых интересных феноменов, связанных со сновидениями. Но наука до сих пор не нашла им однозначного объяснения.

«Летаешь, значит растешь», — эти слова в детстве слышал каждый ребенок. Научного подтверждения этой версии нет, но нет и опровержения. Полеты во сне, как ощущение свободы, вполне могут быть проявлением физического и психологического роста, получением новых навыков, освоением знаний.

Но почему летают взрослые? Известный психолог Карл Густав Юнг связывал полеты во сне с подсознательным стремлением человека освободиться от условностей жизни, скрыться от надоевших бытовых проблем.

Есть и древнее, метафизическое объяснение феномену. Тысячи лет люди верили, что во время сна душа отделяется от тела, чтобы обрести настоящую свободу. Эта версия в современной интерпретации вполне соответствует гипотезе Юнга.

Существует биологическое, эволюционное объяснение. Полеты во сне «зашиты» в генетическую память человека. Они достались людям в наследство от предков — обезьян, способных перелетать с ветки на ветку, переживая при этом ощущение свободы.

Таким образом, однозначного объяснения нет. Психологи говорят, что полеты во сне могут иметь различные значения в зависимости от контекста и личности сновидца.