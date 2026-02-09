Власти смягчат запрет на звонки из‑за границы

Власти скорректируют инициативу по полному запрету входящих звонков из-за границы, сообщил замглавы Минцифры Иван Лебедев в ходе выступления в Госдуме. По его словам, это нужно, чтобы россияне могли свободно общаться с родственниками.

Изменения планируется внести ко второму чтению второго пакета мер борьбы с мошенниками, который рассматривается депутатами. Изначально в документе предусматривался полный запрет входящих звонков из-за границы, пишет РБК.

Среди рассматриваемых вариантов — режим «самозапрета» по аналогии с кредитными каникулами, который пользователь сможет самостоятельно активировать и отключить. Также обсуждается вариант с отправкой смс-уведомления о входящем международном вызове.

Первый поэтапный план по борьбе с телефонными мошенниками был принят в 2025 году. В него вошло около 30 инициатив. Второй пакет включает около 20 инициатив, в числе которых обязательная маркировка международных звонков.